Todas as semanas, o top de sugestões no cinema, no streaming e no MEO Videoclube do crítico Rui Pedro Tendinha, em exclusivo no SAPO Mag. Veja o vídeo.

Se esta semana todos os caminhos vão dar ao cinema italiano na Festa do Cinema Italiano , impossível também não parar no MEO Filmes e séries e descobrir "Shoplifters- Uma Família de Pequenos Ladrões", de Koreeda, obra belíssima que venceu o Festival de Cannes. No MEO Videoclube destaque para "Nas termas", comédia com Gérard Depardieu e Michel Houelebecq. Estranhamente , não passou nas salas de cinema.