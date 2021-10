À medida que os acontecimentos que levaram o ator Alec Baldwin a dar um tiro fatal contra a diretora de fotografia são revelados, a questão permanece: quem, se por acaso isso for possível, poderá ser responsabilizado pela morte de Halyna Hutchins?

As autoridades não detiveram ninguém, mas os procuradores judiciais não descartam a possibilidade de apresentar acusações contra os envolvidos nesta tragédia, ocorrida na quinta-feira da semana passada no set do 'western' de baixo orçamento "Rust", no estado do Novo México.

Analistas afirmaram à France-Presse (AFP) que, em teoria, os procuradores podem explorar duas vias para acusar Alec Baldwin: como o ator que apertou o gatilho durante o ensaio ou como produtor do filme.

Mas todos consideram pouco provável a apresentação de uma acusação judicial contra o ator por ter disparado a arma que recebeu das mãos do assistente de realização Dave Halls, que informou que era uma "arma fria", um termo usado na indústria cinematográfica para afirmar que a arma é segura.

"Razoavelmente, ele parece ter acreditado que não era uma arma carregada", disse o professor de Direito da Universidade do Sul da Califórnia, Gregory Keating.

Para que se considere o crime de homicídio com dolo tem que existir uma conduta imprudente.

"Alec Baldwin não parece ter muita responsabilidade... quanto mais afastado se está da pessoa responsável pela arma, menos provável", disse o advogado de defesa criminal Richard Kaplan, do escritório Kaplan Marino.

Baldwin afirmou em comunicado que está a "cooperar completamente com a investigação policial para saber como aconteceu a tragédia".

"Não é pessoal"

O eletricista Serge Svetnoy e a diretora de fotografia Halyna Hutchins (Facebook)

"Rust" tem 12 produtores e produtores executivos creditados, incluindo Alec Baldwin.

Em Hollywood, o título tem uma série de significados, que vão da pessoa com a maior autoridade no set de filmagem até alguém que ajuda a arrecadar dinheiro para a produção de um filme.

Ainda não está claro qual dos 12 foi o responsável por contratar os membros da equipa de filmagem e quem era responsável por aplicar as normas de segurança.

A produtora do filme não respondeu aos pedidos de comentário da AFP.

"Pessoalmente, penso que [Baldwin] está muito afastado", disse Richard Kaplan.

"Quando se é um ator de primeira linha e recebe o crédito de produtor [...] é realmente apenas por questões económicas", acrescentou.

"Parece apenas um investidor", concordou Keating, referindo-se ao papel de ator como produtor.

Externos à investigação criminal, os especialistas consideram muito provável que a família de Halyna Hutchins e o realizador Joel Souza, que também foi ferido pelo disparo, iniciem ações civis na justiça.

Os processos provavelmente terão como alvo a produtora do filme, assim como "qualquer pessoa que tenha tido contacto, mesmo que remoto, com a arma", disse o consultor jurídico Bryan Sullivan.

"Acredito que todos serão processados", reforçou.

Bryan Sullivan acredita que Alec Baldwin deve ser incluído em qualquer processo civil pela sua fortuna e porque a sua fama ajudaria a atrair a cobertura da imprensa.

"Duvido que o assistente de realização tenha um património considerável, pelo que o advogado do requerente vai tentar incluir o nome de Alec Baldwin para conseguir o dinheiro", completou.

Analistas jurídicos apontaram outras pessoas que podem ser processadas, incluindo Dave Halls e a armeira Hannah Gutierrez-Reed.

A função de armeiro consiste em administrar e manter sob custódia as armas durante as filmagens.

O site especializado em entretenimento The Wrap informou que membros da equipa utilizaram as armas horas antes do incidente que provocou a morte da diretora de fotografia.

Hannah Gutierrez-Reed tem-se mantido incontactável para comentar a tragédia.

Os membros da equipa de "Rust" reclamaram da violação de protocolos durante as filmagens. Segundo a imprensa americana, uma arma foi disparada por engano pelo menos duas vezes no set alguns dias antes da morte de Halyna Hutchins.

Em última análise, para qualquer advogado que representa a família da diretora de fotografia, o alvo da ação civil "não é pessoal", salientou Richard Kaplan.

"Ele tenta apenas obter o máximo que pode para a família", esclareceu.