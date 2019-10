A Netflix não aposta só em filmes para os Óscares, também entra no campeonato dos "blockbusters" de ação. E nada como um dos mestres "explosivos" do género: o realizador Michael Bay, que tem, só à sua conta, cinco filmes "Transformers".

A plataforma de streaming divulgou esta terça-feira (1) o trailer e fotografias oficiais de "6 Underground", que ficará disponível a 13 de dezembro.

A história estava a ser mantida em segredo, mas anda à volta de seis pessoas de todos os cantos do mundo que simulam a própria morte e beneficiam da nova "liberdade" para formar uma equipa de combate ao crime. Cada um o melhor no que faz, foram escolhidos não só pela sua competência, como por um desejo único de apagar o seu passado para mudar o futuro.

A equipa é escolhida por um enigmático líder (Ryan Reynolds), cuja missão de vida é garantir que ele e os seus operativos não sejam memoráveis, ao contrário das suas ações.

As personagens são conhecidas por números e embora o grande destaque de "6 Underground" esteja concentrado em Reynolds (o "Um"), vale a pena destacar que no elenco diversificado estão Mélanie Laurent ("Sacanas Sem Lei") como "Dois", Manuel Garcia-Rulfo ("Um Crime no Expresso do Oriente") como "Três", Adria Arjona ("Operação Fronteira") como "Quatro", Corey Hawkins ("BlacKkKlansman") como "Cinco" e Ben Hardy ("Bohemian Rhapsody") como "Seis".

Noutros papéis surgem ainda o americano de origem iraniana Payman Maadi ("Uma Separação") e Dave Franco ("Mestres da Ilusão").