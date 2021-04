Mais ativa no trabalho humanitário, foram poucos os filmes com Angelina Jolie na última década.

A escassa a produção cinematográfica passou essencialmente pelo trabalho de voz em cinema de animação, a saga "Maléfica" e o discreto filme "Junto ao Mar" (2015), que realizou e descreveria mais tarde como uma "tentativa de comunicação" com o então marido Brad Pitt.

Em novembro regressará às grandes produções com "Eternals", a sua entrada no Universo Cinematográfico Marvel, mas na quarta-feira foi divulgado o trailer de um filme que vai chegar antes e é completamente original: "Aqueles Que Me Desejam A Morte", o segundo filme realizado por Taylor Sheridan após o aclamado "Wind River" (2017), que adapta um livro de Michael Koryta.

Sheridan é também o argumentista de alguns filmes marcantes dos últimos anos, como "Hell or High Water - Custe o Que Custar!" (2016), "Sicário - Infiltrado" (2015) e a sequela "Sicario: Guerra de Cartéis" (2018), e o co-criador e argumentista de "Yellowstone", uma popular série com Kevin Costner a caminho da quarta temporada.

Tal como esses títulos, o novo filme é descrito oficialmente como um "neo-western" que junta uma bombeira veterana e especialista em sobrevivência (Jolie) e um adolescente (Finn Little) que testemunhou uma morte violenta e está a ser perseguido por assassinos no território selvagem do estado do Montana, com tudo a complicar-se durante um gigantesco incêndio florestal.

No elenco destacam-se ainda Jon Bernthal, Nicholas Hoult, Aidan Gillen, Tyler Perry e o jovem Finn Little.

"Aqueles Que Me Desejam A Morte" chega em simultâneo aos cinemas e à plataforma HBO Max (nos EUA) a 13 de maio.

VEJA O TRAILER.