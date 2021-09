Após quatro anos de espera desde "Linha Fantasma", está quase a chegar "Licorice Pizza", o novo filme de Paul Thomas Anderson (PTA).

O título evoca uma famosa cadeia de lojas de discos do sul da Califórnia que conquistava os clientes oferecendo licor de alcaçuz, sofás confortáveis e revistas de música juntamente com os lançamentos de vinil.

O trailer foi divulgado na segunda-feira e está a provocar alguma emoção entre os cinéfilos nas redes sociais por mostrar Cooper Hoffman, o filho de 17 anos de Philip Seymour Hoffman, com quem o realizador teve uma longa relação profissional, que começou logo com a sua estreia em "Passado Sangrento" (1996) e se prolongou por mais quatro aclamados filmes: "Jogos de Prazer" (1997), "Magnolia" (1999), "Embriagado de Amor" (2002) e "The Master - O Mentor" (2012).

O vencedor do Óscar de Melhor Ator em "Capote" (2005) faleceu em 2014, aos 46 anos.

Na sua estreia no cinema, Cooper Hoffman é Gary Valentine, um jovem ator que se apaixona por Alana Kane (papel da cantora Alana Haim, da banda rock Haim) e descobre que o primeiro amor é um período complicado para todos.

À volta dos apaixonados estão cineastas (Bradley Cooper), políticos (o realizador e ator Bennie Safdie) e outras personagens, interpretadas por exemplo por Sean Penn, Ben Stiller, Maya Rudolph, John C. Reilly e Tom Waits.

A história decorre na década de 1970 no Vale de São Fernando, no noroeste de Los Angeles, que os fãs de PTA reconhecerão como a zona onde este cresceu e situou vários dos seus filmes.

Nos EUA, "Licorice Pizza" chega a alguns cinemas a 26 de novembro, antes do grande lançamento a 25 de dezembro, a tempo de concorrer à próxima temporada de prémios de cinema.

Apesar de ainda não estar disponível o trailer legendado, a estreia portuguesa está anunciada para 23 de dezembro.

VEJA O TRAILER.