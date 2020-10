A Universal divulgou o primeiro trailer de "Notícias do Mundo", um filme feito à medida dos talentos do vencedor de dois Óscares Tom Hanks.

Este é um reencontro com o realizador Paul Greengrass após a parceria de sucesso em "Capitão Phillips" (2013) e também o primeiro western na carreira com mais de 40 anos do venerável ator norte-americano.

De acordo com a descrição original da história, esta adaptação do romance de 2016 de Paulette Jiles arranca cinco anos após o final da Guerra Civil Americana (1861-1865), quando o Capitão Jefferson Kyle Kidd (Hanks), um veterano de três guerras, desloca-se agora de cidade em cidade como contador de histórias verídicas, partilhando as notícias de presidentes e rainhas, de disputas gloriosas, catástrofes devastadoras e aventuras cativantes do fim do mundo.

Nas planícies do Texas, cruza-se com Johanna (Helena Zengel), uma criança de 10 anos acolhida pelo povo Kiowa, seis anos antes, e criada como um dos seus. Johanna, hostil a um mundo que nunca conheceu, está a ser devolvida aos seus tios biológicos contra a sua vontade e Kidd concorda em entregá-la no local onde a lei diz que ela pertence.

Ao viajarem centenas de quilómetros rumo ao implacável deserto, irão enfrentar juntos tremendos desafios, oriundos tanto de forças humanas como naturais, o homem descobre que a sua nova ligação profunda com a criança complica a missão de entregá-la a familiares sem qualquer vontade de a receber.

Este novo filme do conhecido realizador mais habituado aos seus "thrillers" de ação ou políticos como a saga Jason Bourne ou "Voo 93" está anunciado para chegar aos cinemas portugueses a 31 de dezembro.