As séries para o Disney+ e os filmes "Viúva Negra" e "Eternals" têm dominado as conversas relacionadas com a Marvel nos últimos meses, mas em setembro o estúdio vai lançar uma grande aposta na diversidade que anunciou para a quarta fase do seu Universo Cinematográfico: "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis".

Esta segunda-feira, foi divulgado o "teaser trailer" do filme que se acredita que vá ter nos espectadores asiáticos o mesmo impacto que "Black Panther" teve para os de origem negra.

O canadiano de origem chinesa e duplo Simu Liu é Shang-Chi, que após dez anos a viver a sua vida volta a ser arrastado para um passado que julgava que tinha deixado para trás na misteriosa organização dos Dez Anéis.

Realizado por Destin Daniel Cretton (do aclamado "Temporário 12"), destacam-se também no elenco Awkwafina e os lendários Tony Leung (como o Mandarim) e Michelle Yeoh.

Ainda não se sabe se a Disney planeia também lançar "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" em simultâneo na sua plataforma de streaming, à semelhança do que fará com "Viúva Negra" a 8 de julho. Por agora, a data de estreia nos cinemas é 2 de setembro de 2021.

VEJA O TEASER TRAILER LEGENDADO