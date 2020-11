Foi divulgado o trailer de "Tom & Jerry", uma versão híbrida em imagem real e animação com as personagens inesquecíveis que William Hanna e Joseph Barbera apresentaram pela primeira vez em 1940.

A estreia nos cinemas será a 4 de março, se a pandemia o permitir.

Chloë Grace Moretz, Michael Peña e Rob Delaney acompanham este regresso da sua energia maníaca dos "inimigos mais famosos do planeta", como recorda o trailer, agora num jogo de "gato e rato" num hotel de Nova Iorque.

A realização também é híbrida, juntando Raja Gosnell, com muita experiência neste formato com os filmes "Scooby-Doo" e "Os Estrunfes", com Tim Story, que fez "Quarteto Fantástico" (2005) e a sequela "Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado" (2007) e mais recentemente a saga de comédia "Ride Along" (2014-2016) com Ice Cube e Kevin Hart.

De "Tom & Jerry", existem 164 curtas-metragens de animação até 2014, mas as mais famosas são as 114 do período Hanna-Barbera entre 1940–1958, com sete a ganharem Óscares.

Surgiu ainda a animação "Tom e Jerry: O Filme", de 1992, que foi um fracasso artístico e comercial, e ainda 13 títulos lançados diretamente em vídeo entre 2002 e 2017.

