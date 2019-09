O ART&TUR é uma das 17 etapas do circuito internacional de festivais em que se decide anualmente os 10 melhores filmes de turismo do mundo e tem o júri mais internacional, constituído por peritos de 15 países, dos quatro continentes.

O festival promove as produções audiovisuais da indústria turística, contribuindo para a valorização do trabalho dos realizadores e produtores deste mercado e para o reforço do impacto das campanhas de promoção turística.

O ART&TUR é um dos poucos festivais de cinema de turismo que, além de filmes, seleciona e distingue os melhores documentários, que são produzidos a pensar em problemáticas para as quais é necessário alertar o público, como questões relacionadas com sustentabilidade ambiental, massificação turística de zonas históricas, sobre-exploração de recursos e soluções de mobilidade sustentável.

A edição deste ano do festival integra também uma sessão especial dedicada a filmes de surf, sendo este ano homenageados Garret McNamara e Sérgio Cosme, ligados às ondas gigantes da Nazaré, e o ex-presidente da Câmara de Peniche António José Correia, responsável por levar para o município, desde 2009, a única etapa em Portugal do campeonato mundial de surf.

Durante os dias do festival, decorre também a conferência internacional “Marketing Turístico e Gestão de Marcas de Destino”, que é organizada em parceria com o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo.

A conferência vai centrar-se em temas como marketing turístico, promoção de marcas turísticas, comunicação audiovisual em turismo, comunicação social e tecnologia em turismo, cinema e turismo e inovação e turismo.

Os principais oradores vão abordar projetos inovadores relacionados com a promoção turística, a importância das marcas turísticas, estrategas de promoção turística e do cruzamento entre cinema e turismo.

O festival ART&TUR realiza-se todos os anos no território abrangido pelo Turismo do Centro, tendo um caráter itinerante e decorrendo num concelho diferente em cada ano.

Depois de Leiria, este ano é a vez de Torres Vedras, no distrito de Lisboa. Viseu é o concelho escolhido para a edição de 2020 e Aveiro para 2021.

O festival contribui para a promoção internacional do território e tem um orçamento de 80 mil euros, financiado pelo Turismo do Centro e pelo município de Torres Vedras.