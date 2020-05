Durante o fim de semana, a Netflix anunciou que "Tyler Rake: Operação de Resgate" está no bom caminho para se tornar a estreia mais vista de sempre na sua história.

"Extraction", como é conhecido a nível internacional, é sobre um mercenário contratado para resgatar o filho raptado de um patrão do crime internacional.

Estreado a 24 de abril, em plena quarentena quase mundial por causa da COVID-19, a plataforma está a projetar que irá chegar a uma audiência de 90 milhões de lares nos primeiros 28 dias.

A confirmar-se o valor, o filme de ação protagonizado por Chris Hemsworth ultrapassará "6 Underground", de Michael Bay e com Ryan Reynolds (83 milhões), "Bird Box" com Sandra Bullock (80 milhões), a primeira temporada da série "The Witcher" com Henry Cavill (76 milhões) e "Murder Mystery", com Adam Sandler e Jennifer Aniston (73 milhões).

VEJA O TRAILER DE "TYLER RAKE".



Diretamente do seu ginásio e em nome de todos os envolvidos em "Tyler Rake", Chris Hemsworth fez um "gigantesco agradecimento" nas redes sociais aos fãs que o tornaram "atualmente o filme número 1 no planeta".