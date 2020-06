Com muito menos recursos do que Hollywood, mas muita imaginação, um grupo de crianças nigerianas recriou o trailer de "Tyler Rake: Operação de Resgate" ("Extraction" no original) , o grande sucesso de ação da Netflix com Chris Hemsworth.

Divulgado nas redes sociais com o pedido para ser partilhado, na esperança que chamasse a atenção do ator e da plataforma de streaming, o vídeo teve um impacto que os seus autores não podiam imaginar: não só rapidamente chegou aos visados, como se tornou viral, com quase 10 milhões de visualizações até esta sexta-feira.

Tanto a Netflix como Chris Hemsworth partilharam o vídeo com palavras elogiosas.

Ainda mais longe foram os irmãos Joe e Anthony Russo, realizadores dos filmes "Vingadores" da Marvel e os produtores de "Tyler Rake" (o primeiro também é o autor da história): ficaram tão impressionados que convidaram os participantes para estarem na antestreia do segundo filme, anunciado no início de maio e ainda sem data.

Segundo a Netflix, "Tyler Rake: Operação de Resgate" teve a melhor estreia de sempre de um filme original: uma audiência de mais de 90 milhões de lares nos primeiros 28 dias após ficar disponível a 24 de abril.

No centro da história esta Tyler Rake, um destemido mercenário clandestino sem nada a perder, contratado pelas suas capacidades para resgatar o filho raptado de um patrão do crime internacional.

Entre as tensões da Índia e Paquistão e o mundo obscuro do tráfico de armas e drogas, esta missão já por si mortífera torna-se praticamente impossível, alterando para sempre as vidas de Rake e do rapaz.

