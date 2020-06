Circuitos de contato mínimo, priorizando sistemas de limpeza, mais intensos e frequentes, estão entre as novidades anunciadas.

A lotação das salas também será restringida para garantir os lugares livres entre os espectadores e o respetivo distanciamento social.

A reabertura será com bilhetes ao preço especial de 4,90€ e além de "Os Tradutores", que estreou na última quinta-feira, regressam filmes que estavam em exibição antes da implementação do Estado de Emergência por causa da pandemia, com “The Gentlemen”, “1917”, “Sonic”, “Bad Boys Para Sempre” e “Bloodshot”.

A exibidora destaca que irá receber as estreias planeadas para o verão, como "Tenet", "Mulan" e "Mulher-Maravilha 1984".

Teatros, salas de espetáculos e cinemas podem reabrir a partir de 2 de junho, desde que sejam seguidas as normas definidas pela Direção Geral de Saúde. A reabertura estava prevista na terceira fase do “Plano de Desconfinamento” do Governo, apresentado em abril.

Além das salas UCI Arrábida 20, estão em atividade os cinemas Ideal (Lisboa), Trindade (Porto), Castello Lopes Espaço Guimarães e GuimarãeShopping, Castello Lopes Santarém e Torres Novas.

A 10 de junho reabrirá o Espaço Nimas, uma das escassas salas de exibição em Lisboa fora dos centros comerciais.

Mais informações sobre os compromissos de segurança da UCI Cinemas estão disponíveis no sítio oficial.