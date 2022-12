Foram anunciados os 25 filmes escolhidos este ano para preservação na Biblioteca do Congresso dos EUA.

São elegíveis pelo comité do National Film Preservation Board as produções norte-americanas (um conceito lato) com mais de dez anos que sejam consideradas "cultural, historica e esteticamente relevantes", podendo compreender não só longas-metragens como também curtas-metragens, filmes experimentais, documentários ou até filmes caseiros.

As escolhas são feitas a partir a partir das sugestões recebidas através do site da Biblioteca e em colaboração com o National Film Preservation Board.

Entre vários filmes experimentais e do género documental, ou que são mais conhecidos nos EUA, como "Super Fly", de Gordon Parks Jr. (1972) e "Attica", de Cinda Firestone (1974), também surgem títulos de ficção populares, com destaque para "Homem de Ferro", de Jon Favreau (2008), o primeiro filme do Universo Cinematográfico Marvel e também o primeiro do estúdio a entrar nesta prestigiada seleção, "Um Amor Inevitável", de Rob Reiner (1989), "Carrie", de Brian De Palma (1976), "Hairspray / Laca", de John Waters (1988), "Charade / Charada", de Stanley Donen (1963), "The Ballad of Gregorio Cortez / A Balada de Gregorio Cortez", de (1982) e "The Little Mermaid / A Pequena Sereia", de Ron Clements e John Musker (1989).

Desde 1989 e já contando com as adições de 2022, são 850 os filmes preservados para a posterioridade do National Film Registry.

"Newark Athlete", de 1891, é o mais antigo da lista geral, enquanto o mais recente é uma escolha deste ano, "Pariah", de Dee Rees (2011).

Com sete filmes entre os 850, Steven Spielberg é o realizador vivo mais representado na lista, seguido por Martin Scorsese, com cinco. O recordista absoluto é John Ford, com 11 filmes, mais dois do que Alfred Hitchcock.

Lista completa de 2022 por ordem cronológica

"Mardi Gras Carnival" (1898) (documentário de curta-metragem)

"Cab Calloway's home movies" (1948-1951) (filmes caseiros do cantor de jazz)

"Cyrano de Bergerac", de Michael Gordon (1950)

"Charade / Charada", de Stanley Donen (1963)

"Scorpio Rising", de Kenneth Anger (1964) (curta-metragem experimental)

"Titicut Follies", de Frederick Wiseman (1967) (documentário)

"Behind Every Good Man", de Nick Elliot (1967) (documentário de curta-metragem)

"Mingus", de Thomas Reichman (1968) (Documentário)

"Manzanar", de Robert A. Nakamura (1971) (documentário de curta-metragem)

"Super Fly", de Gordon Parks Jr. (1972)

"Betty Tells Her Story", de Liane Brandon (1972) (documentário)

"Attica", de Cinda Firestone (1974) (documentário)

"Carrie", de Brian De Palma (1976)

"Union Maids", de Jim Klein, Miles Mogulescu e Julia Reichert (1976) (documentário)

"Word Is Out: Stories of Some of Our Lives", por vários ("Mariposa Film Group") (1977) (documentário)

"Bush Mama", de Haile Gerima (1979)

"The Ballad of Gregorio Cortez / A Balada de Gregorio Cortez", de (1982)

"Itam Hakim, Hopiit", de Victor Masayesva (1984) (documentário experimental)

"Hairspray / Laca", de John Waters (1988)

"When Harry Met Sally... / Um Amor Inevitável", de Rob Reiner (1989)

"The Little Mermaid / A Pequena Sereia", de Ron Clements e John Musker (1989)

"Tongues Untied", de Marlon T. Riggs (1989) (documentário experimental)

"House Party / A Festa do Rap", de Reginald Hudlin (1990)

"Iron Man / Homem de Ferro", de Jon Favreau (2008)

"Pariah", de Dee Rees (2011)