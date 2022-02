Já está disponível o trailer legendado de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", que a Marvel lançou no domingo à noite durante a Super Bowl, a grande final campeã das audiências da final da Liga de futebol americano (NFL).

Com estreia exclusiva nos cinemas a 5 de maio e descrito como o primeiro filme de terror do Universo Cinematográfico, Benedict Cumberbatch regressa como o feiticeiro e vai enfrentar as consequências de ter aberto a porta ao Multiverso durante "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", contando com a ajuda de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

O trailer de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" mostra o regresso de Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong e Rachel McAdams, respetivamente como Karl Mordo, Wong e Dr. Christine Palmer, mas também a estreia da estreante Xochitl Gomez como America Chavez, uma das personagens preferidas dos fãs.

Nas imagens também se ouve e vê-se parcialmente o Professor X interpretado por Patrick Stewart, uma estreia dos X-Men no Universo Cinematográfico.

Atrás das câmaras, o destaque incontornável é para o realizador Sam Raimi, a regressar à Marvel pela primeira vez desde a trilogia "Homem-Aranha" (2002-2007).

VEJA O TRAILER LEGENDADO.