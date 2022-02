As estreias de "Uncharted" e "Dog: A Aventura de uma Vida" entraram facilmente para os primeiros lugares nas bilheteiras norte-americanas.

Ainda mais relevante, ambos ultrapassando largamente as previsões.

"É a primeira vez que dois filmes correm melhor do que se esperava no mesmo fim de semana em muito tempo. Isto coloca em evidência a vitalidade do mercado e não deve ser ignorado. O mercado pode aguentar mais do que um sucesso acima das expectativas", destacou um responsável pela distribuição de "Dog".

"Uncharted" deverá arrecadar 51 milhões de dólares durante o prolongado fim de semana de cinema do Dia dos Presidentes, que vai de sexta-feira a esta segunda (44,2 milhões até domingo). As projeções ficavam pelos 35 milhões para os quatro dias.

Com uma estreia a nível global superior a 139 milhões de dólares, o estúdio Sony parece ter nas mãos uma promissora nova saga cinematográfica com Tom Holland e Mark Wahlberg num género, o da adaptação dos videojogos, que tem acumulado mais fracassos do que sucessos nos últimos 29 anos.

Com estreia anunciada em Portugal para 3 de março, em segundo lugar ficou "Dog: A Aventura de uma Vida", a estreia de Channing Tatum como realizador, juntamente com Reid Carolin, o seu sócio de produção de muitos anos.

Dog: A Aventura de uma Vida

Segundo as estatísticas, o filme conseguiu levar aos cinemas um público maioritariamente feminino, que se tem mantido mais afastado durante a pandemia, e deverá arrecadar 18,1 milhões de dólares nos primeiros quatro dias, ultrapassando as previsões de 12 milhões.

Channing Tatum também está à frente das câmaras como de um ranger do exército encarregue de transportar uma pastor Belga Malinois desde uma base militar no Estado de Washington (na costa oeste dos EUA) até uma cidade no Arizona, a tempo de estar presente no funeral do seu tratador.

"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", o outro filme com Tom Holland, continua a destacar-se ao décimo fim de semana de exibição: ficará em terceiro lugar com mais 8,8 milhões de dólares para os quatro dias.

Mesmo se não existisse a pandemia, as receitas até agora seriam sempre impressionantes: 771 milhões nos EUA e 1,83 mil milhões de dólares a nível mundial, mesmo sem a estreia na China, o maior mercado de cinema do mundo.