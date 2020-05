Num perfil publicado no New York Times esta quarta-feira (8), Kilmer mantém a justificação do problema de agenda, mas avança com outra maior para o abandono, que lhe ocorreu após uma visita à rodagem do multimilionário Warren Buffett e dos seus netos.

O ator foi avisado para se manter no fato do herói, mas quando os miúdos chegaram não tiveram qualquer interesse em falar com ele: queriam brincar com adereços e andar no Batmobile.

Esta interação fê-lo perceber que qualquer pessoa podia usar a máscara: "É por isso que é tão fácil ter cinco ou seis Batman. Não se trata de Batman. Não existe Batman".