A Variety colocou "Vitalina Varela" entre os principais candidatos a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

O filme de Pedro Costa surge em 19º lugar na lista de previsões para a categoria da prestigiada publicação especializada norte-americana.

Recorde-se que "Vitalina Varela" é a segunda candidatura de Portugal à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood (AMPAS), após "Listen", de Ana Rocha de Sousa, ter sido rejeitado por não cumprir o critério de elegibilidade que obriga a que pelo menos 50% do filme candidato seja falado em língua não-inglesa.

Entre os cinco principais previsões da Variety a uma nomeação destaca-se "Another Round", da Dinamarca, o vencedor dos últimos Prémios do Cinema Europeu em dezembro, considerado também o que tem mais hipóteses de conseguir entrar noutras categorias, nomeadamente a de Melhor Ator para Mads Mikkelsen e Argumento Original.

O filme está comprado para Portugal e aguarda data de estreia.

A lista deste grupo principal completa-se com "Ya no estoy aquí" (México), "Deux" (França), "Schwesterlein" (Suíça) e ""La Nuit des rois" (Costa do Marfim).

A publicação americana sugere mais cinco filmes "à espreita" com mais hipóteses de chegar às nomeações: "Dear Comrades!" (Rússia), "Quo Vadis, Aida?" (Bósnia), "A Sun" (Taiwan), "Sun Children" (Irão) e "Charlatan" (República Checa).

"Vitalina Varela" entre no terceiro grupo, o dos "principais candidatos", ao lado das candidaturas da Guatemala, Chile, Roménia, Espanha, Polónia, Grécia, Israel, Coreia do Sul e Eslováquia.

Foram 93 países que submeteram filmes a uma possível nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

A 9 de fevereiro serão anunciados dez finalistas: os sete filmes mais votados por um comité especial e todos os membros da Academia que vejam um número mínimo de títulos e três filmes votados pelo comité executivo do ramo do Melhor Filme Internacional.

Todas as nomeações aos Óscares serão conhecidas a 15 de março e a 93ª cerimónia está marcada para 25 de abril, dois meses mais tarde do que é habitual por causa da pandemia.