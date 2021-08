A Universal Pictures escolheu 7 de abril de 2023 para o lançamento de "Velocidade Furiosa 10".

A data de estreia faz regressar a saga ao fim de semana da Páscoa em que estrearam outros três títulos, incluindo "Velocidade Furiosa 7", o mais rentável de todos.

De acordo com o Deadline, espera-se que Vin Diesel anuncie mais tarde o título oficial do filme nas redes sociais, o que tem mais impacto nos EUA, onde "Velocidade Furiosa 9" foi lançado como "F9" e é ainda conhecido por "F9: The Fast Saga".

O décimo filme será a primeira de duas partes da despedida da saga, ambas realizadas por Justin Lin, que fez do terceiro ao sexto filme e regressou com o mais recente.

Embora ainda não seja oficial, é esperado o regresso também de Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Michelle Rodriguez e Jason Statham, mas não Dwayne Johnson, que confirmou em entrevista que não voltaria após ter extremado a relação com Diesel durante a rodagem de "Velocidade Furiosa 8" (2017).

Lançado exclusivamente nos cinemas no final de junho, "Velocidade Furiosa 9" é o filme americano mais rentável durante a pandemia, com 681,5 milhões de dólares de receitas de bilheteira em todo o mundo.