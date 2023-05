Os segredos apareceram em alguns meios antes da estreia, mas agora o realizador Louis Leterrier falou publicamente sobre as duas grandes surpresas que estavam à espera dos fãs de "Velocidade Furiosa" no final do mais recente filme.

[ARTIGO COM SPOILERS]

"Velocidade Furiosa X" levou mais de 203 mil portugueses aos cinemas, numa das maiores estreias de sempre, que se juntaram os milhões no resto do mundo que encontraram as duas grandes surpresas reservadas mesmo para o final.

Sim, Dwayne Johnson e Gal Gadot estão de volta à grande saga, a que tinham dito adeus de formas muito diferentes: o primeiro, como o agente especial Luke Hobbs, disse adeus com o oitavo filme em 2017 após uma grande zanga com Vin Diesel que chegou a público (e tão azeda que as suas últimas cenas juntas foram rodadas em separado para não se encontrarem) e virou-se para o 'spin-off' "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw"; a segunda, que interpretava a antiga agente da Mossad Gisele Yashar, tinha saído com o sexto filme em 2013, supostamente num mergulho para a morte para salvar o namorado Han (ele também ressuscitado mais tarde pela saga).

"Fartei-me de rir. Fiquei do género ‘Ha, ha, tentem safar-se com uma coisa dessas nas vossas sagas! É incrível as coisas com que nos safamos", disse Michelle Rodriguez à revista The Hollywood Reporter (THR) sobre a sua reação às surpresas. Ela própria, claro, como Letty, com experiência sobre o que é voltar dos mortos para a "família".

O realizador Louis Leterrier, já confirmado para o filme que se segue, foi o grande impulsionar da decisão, explicando à THR que "francamente, como fã, não poderia continuar a saga sem o Dwayne ou a Gal Gadot. Esta saga foi construída por atores e personagens. As cenas preparadas são maravilhosas. Mantêm-nos entretidos e a colocar pipocas na boca, mas são as personagens que fazem esta saga ser o que é".

"Comecei a olhar para o fim desta saga, e perguntei ao Vin e aos produtores onde é que queriam que ela terminasse. Não havia nada a olhar para o futuro que não envolvesse as personagens mais importantes", acrescentou à revelou à Yahoo Entertainment.

Em nenhum momento das duas entrevistas, o realizador menciona que os dois atores regressam depois de ficarem com a agenda mais desocupada com o fim da sua presença no Universo Cinematográfico DC, onde eram Black Adam e a Mulher Maravilha.

"Velocidade Furiosa 5"

Sem tentar negar o conflito, o realizador riu com as referências ao "tratado de paz" que conseguiu estabelecer entre Dwayne Johnson e Vin Diesel, dizendo que ter "Velocidade Furiosa X" pronto para mostrar deu um grande empurrão.

"Não conhecia o Dwayne pessoalmente [...]. Há alguns meses, olhámos mais ou menos um para o outro de zonas diferentes da sala a dizer 'Devíamos trabalhar juntos'. E depois tive esta ideia e apresentei-a aos produtores e ao estúdio. E depois entrámos em contacto com o Dwayne e a sua equipa e dissemos 'Venham apenas ver o filme. Primeiro, vocês têm de gostar do filme'. Portanto, ele veio ver o filme e gostou muito, e aí começámos a conversar. Foi muito tranquilo [...]", disse à THR.

Vin Diesel não fala propriamente de um tratado de paz, mas fica no ar que chegaram a tréguas por causa dos fãs: "As conversas já duravam há algum tempo. As conversas são sobre o que faz o melhor filme? O que parece correto para uma saga? Como é que se fazem tantas pessoas felizes quanto possível neste mundo? E os dois claramente fazem as pessoas felizes. Junte-se isto a este tema recorrente de unidade que prevalece na saga 'Velocidade Furiosa' e é uma combinação perfeita".

A estratégia de mostrar o filme foi semelhante com a atriz israelita, confirmou o realizador à Yahoo Entertainment: "Não era um acordo fechado, mas liguei à Gal e perguntei 'Gostarias de ver o filme? E depois temos um plano que gostaríamos de falar contigo para o próximo'. Ela viu e pensou que era exatamente para onde ela esperava que o 'Fast' estivesse a deslocar-se ao aproximar-se do fim. Ela disse-me: 'Vamos trabalhar!'".

Durante o fim de semana, a atriz confirmou o seu regresso aos milhões de seguidores nas redes sociais, escrevendo como tinha sentido falta da sua "família" do filme e estava "sobrecarregada de emoção".