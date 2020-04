O comunicado da organização do Festival de Tribeca adianta que o objetivo é que todos possam ter um contacto com "o que torna cada festival tão único e apreciar a arte e o poder do cinema".

Tal como acontece habitualmente nos festivais, o evento juntará filmes (estreias e clássicos), incluindo curtas e documentários, que virão de secções paralelas ou não competitivas destes festivais, bem como espetáculos de música e comédia, e mesas-redondas.

Pierre Lescure e Thierry Frémaux, respetivamente o presidente e o diretor geral do Festival de Cannes, que se encontra em "adiado indefinidamente" após confirmar que não se pode realizar de 12 e 23 de maio, salientaram numa declaração conjunta o orgulho por se juntarem "aos festivais parceiros para destacar filmes e talentos verdadeiramente extraordinários, permitindo ao público descobrir as nuances de cinema de todo o mundo e as personalidades artísticas de cada festival".

Toda a programação gratuita, que implicará gerir as questões de direitos de streaming globais, será anunciada mais tarde.

O festival será em benefício do fundo de resposta de solidariedade COVID-19 da Organização Mundial da Saúde e parceiros de assistência local em várias partes do mundo, incentivando o público a fazer doações.