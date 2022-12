O aclamado cineasta e vencedor de dois Óscares Ang Lee vai fazer um filme sobre a vida Bruce Lee.

Como protagonista, escolheu o próprio filho, Mason Lee, de 32 anos, a idade com que morreu a lenda do cinema e das artes marciais em 1973.

Com um argumento a ser reescrito por Dan Futterman, que tem no currículo títulos como "Capote" (2005) e "Foxcatcher" (2014), este será o segundo filme sobre Bruce Lee para um grande estúdio de Hollywood, após "Dragão: A Vida de Bruce Lee" (1993), de Rob Cohen e com Jason Scott Lee.

Simplesmente intitulado "Bruce Lee", o projeto é para a 3000 Pictures, uma das divisões de cinema do grupo Sony Pictures, e junta várias pessoas da mesma equipa que levou ao cinema "A Vida de Pi" (2012), que valeu a Ang Lee a segunda estatueta dourada de Melhor Realização, após "O Segredo de Brokeback Mountain" (2005).

Na sua carreira está ainda um dos dos mais célebres filmes de artes marciais e vencedor do Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, "O Tigre e o Dragão" (2000), que continua a ser um dos maiores sucessos de bilheteira no género a nível mundial.

Mason Lee nos Golden Horse Awards a 19 de novembro de 2022

"Visto como nem completamente americano, nem completamente chinês, Bruce Lee foi uma ponte entre o Oriente e o Ocidente que tornou conhecido o Kung Fu chinês em todo o mundo. Ele foi um cientista de combate e artista icónico que revolucionou as artes marciais e o cinema de ação. Sinto-me levado a contar a história deste ser humano brilhante e único que ansiava por pertencer, possuía um tremendo poder numa figura de 61 quilos e que, através de trabalho árduo e incansável, transformou sonhos impossíveis em realidade", disse o cineasta em comunicado à imprensa especializada americana.

Sem fazer filmes desde o lançamento do fracassado "Projeto Gemini" (2019), com Will Smith, o realizador está a trabalhar neste projeto há bastante tempo.

O mesmo acontece com o filho Mason Lee, a treinar nos últimos três anos, mesmo durante os confinamentos relacionados com a pandemia na Ásia. Já trabalhou com o pai em "Billy Lynn: A Longa Caminhada" (2016), mas o seu papel mais conhecido é o de Teddy em "A Ressaca - Parte II" (2011). Foi nomeado para Melhor Ator Secundário nos prestigiados Golden Horse Awards, o equivalente de Taiwan e do cinema em mandarim aos Óscares.

Bruce Lee, nascido a 27 de novembro de 1940, morreu a 20 de julho de 1973, quando tinha apenas 32 anos, vítima de um edema cerebral.

Durante muitos anos, indicou-se que a causa foi uma reação alérgica a um analgésico para dores de cabeça, mas segundo um artigo na edição de dezembro de 2022 do Clinical Kidney Journal, uma equipa de especialistas examinou as várias teorias e concluiu que o edema cerebral foi causado por Hiponatremia, uma concentração anormalmente baixa de sódio no sangue relacionada com a capacidade dos rins de excretar líquidos em excesso.

Além de ajudar a mudar a forma como as personagens de origem asiática eram representadas no cinema americano, primeiro como professor e depois como ator, Bruce Lee desempenhou um papel ainda mais importante no desenvolvimento, apresentação e popularização das artes marciais nos EUA e na Europa.

Existe um antes e depois nesse género de cinema das artes marciais: com ele, as cenas de luta falsas e irrealistas deram lugar a algo mais realista e definitivamente mais emocionante.

No entanto, a sua influência não ficou por aí e os ensinamentos que transmitiu tornaram-se para muitos uma filosofia de vida.

Nascido em São Francisco, filho de Lee Hoi-Chuen, um famoso cantor de ópera cantonês, e Grace Ho, de origem chinesa e alemã, Lee foi viver com poucos meses para Hong Kong, regressando a Seattle, nos EUA, no final da sua adolescência por causa das brigas em que frequentemente se via envolvido e para prosseguir os estudos.

Foi por esta altura que começou a ensinar e aprofundar os estudos nas artes marciais: alguns dos seus alunos ao longo dos anos foram James Coburn, Steve McQueen, Lee Marvin, Chuck Norris, Kareem Abdul-Jabbar e até Roman Polanski.

Durante esse percurso surgiu o convite para fazer testes para um episódio-piloto de uma série que não chegou a avançar e depois o papel de Kato na série "The Green Hornet", que durou uma temporada e lhe granjeou alguma popularidade.

Após mais algumas participações em televisão e outros projetos frustrados, nomeadamente quando David Carradine ficou com o papel principal na série "Kung Fu" que tanto ambicionava, foi aconselhado pelo produtor Fred Weintraub a regressar a Hong Kong para fazer um filme que chamasse a atenção de Hollywood.

Foi assim que surgiu como protagonista em "Big Boss, O Implacável" (1971), que se tornou um grande êxito na Ásia e o tornou uma grande estrela.

Com a sua morte, Bruce Lee ascendeu rapidamente ao estatuto de mito e permanece até hoje um dos maiores ícones do século XX. A sua imagem é reconhecida por todo o mundo, mesmo por quem nunca tenha visto qualquer um dos seus filmes ou, quanto muito, só conheça o seu título mais mítico, já produzido nos EUA, que estreou seis dias após a sua morte: "O Dragão Ataca".