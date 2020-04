A história da vida e carreira de Whitney Houston vai dar um filme chamado "I Wanna Dance With Somebody".

Ao contrário de outros projetos sobre artistas em preparação, o da icónica cantora e atriz, vencedora de seis prémios Grammy, está a avançar rapidamente em Hollywood.

Segundo o Deadline Hollywood, os parceiros são o lendário produtor de música Clive Davis, mentor de Whitney Houston, a sua família, a editora Primary Wave Music Publishing (essencial para ter acesso a temas como "I Will Always Love You", "Higher Love", "How Will I Know" e "Greatest Love of All") e o argumentista Anthony McCarten.

O envolvimento deste último como produtor e argumentista terá sido determinante para ter o apoio da família por causa do seu estrondoso sucesso com vários "biopics": foi ele que escreveu "A Teoria de Tudo" (sobre Stephen Hawking), "A Hora Mais Negra" (Winston Churchill) e "Bohemian Rhapsody" (Freddie Mercury e os Queen), que valeram Óscares a Eddie Redmayne, Gary Oldman e Rami Malek.