James Cameron não demorou muito tempo a dar os parabéns à Marvel após "Avatar" ter perdido o título de filme que rendeu mais dinheiro nas salas de cinema para "Vingadores: Endgame".

O realizador partilhou uma imagem que junta os dois universos cinematográficos, mais concretamente o Homem de Ferro (com que os Estúdios Marvel começaram no cinema em 2008) rodeado pelas sementes sagradas da Árvore das Almas do planeta Pandora e a frase "Oel natie kameie, I see you Marvel. Congratulations to ‘Avengers: Endgame’ on becoming the new box-office king" [Eu vejo-a Marvel. Parabéns a 'Vingadores: Endgame' por se tornar o novo rei das bilheteiras].

A liderança de "Avatar" vinha de 2010 e chegava aos 2,787 mil milhões de dólares a nível mundial. Na sexta-feira, a receita global de "Endgame" ainda estava 500 mil dólares atrás de "Avatar", um valor que foi ultrapassado durante o sábado antes de chegar, já este domingo, aos 2,8 mil milhões.

Os irmãos Anthony e Joe Russo, realizadores de "Vingadores: Endgame", já responderam com uma montagem da sua reação aos filmes "Exterminador Implacável 2" (1991), "Aliens" (1986), "Titanic" (1997) e precisamente "Avatar", acompanhada de uma mensagem.