Praticamente assegurando a chegada de uma sequela nos próximos anos, o "Pokémon Detetive Pikachu" com a voz de Ryan Reynolds arrecadou 58 milhões de dólares nos EUA e mais 112,4 no resto do mundo durante a sua estreia este fim de semana.

No entanto, o valor apenas foi suficiente para um segundo lugar pois a liderança continua a ser de"Vingadores: Endgame".

A entrar na terceira semana de exibição, o 22º filme da Marvel arrecadou mais 63 milhões nos EUA e ultrapassou "Black Panther" no terceiro lugar dos que arrecadaram mais receitas.

Nos próximos dias, vai chegar aos valores de "Avatar": 760,5 milhões, que agora correspondem ao segundo lugar nos mais rentáveis.

Os analistas acreditam que ficará perto, mas não derrubará os 936,66 milhões da liderança americana de "Star Wars: O Despertar da Força".

O que não deverá escapar é a liderança mundial nos que fizeram mais dinheiro nas bilheteiras, ultrapassando os míticos 2.78 mil milhões também de "Avatar" de James Cameron: é que o valor já está nos 2,48 mil milhões (600 milhões só da China) e a estreia na Coreia do Sul este semana deve adicionar mais 100 milhões.