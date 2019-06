"Vingadores: Endgame" é um dos maiores sucessos da história do cinema, mas alguém achou que fazia falta uma versão "desfeminizada" e "para homens heterossexuais brancos".

A sério ou em jeito de provocação "online", o fã anónimo explica que se trata de "Endgame", mas "mais curto, sem feminismo, as tretas 'gay', menos partes aborrecidas, menos partes chorosas e as sistemáticas piadinhas".

Acrescenta que "não é perfeita, mas funciona".

Nesta versão pirateada gravada das salas de cinemas desaparecem todo o debate científico ("nada nos afasta mais de um filme do que a pseudo-ciência") e outros elementos para dar mais "consistência" e "seriedade", como a cena em que o Capitão América (Chris Evans) comenta o seu próprio traseiro.

Num esforço comparável ao de outro fã que criou uma versão só com 30% de "Star Wars: Os Últimos Jedi" (2017), cortando as cenas em que as personagens femininas tomavam decisões, davam ordens, tinham ideias ou combatiam, o trabalho reduziu a duração de "Endgame" de 183 para 85 minutos.