"Não estou zangado pelo aspeto horrível do Hulk na cena de bónus porque são apenas efeitos especiais por acabar, mas ficarei eternamente zangado ao recordar que 'Endgame' tem 900 horas de cenas e coisas, mas decidiram mostrar-nos AQUELA cena do Hulk", refletiu outro espectador.

Outras reações referem que a cena não valia o preço do bilhete e manifestam a desilusão com a Marvel, que "devia ser superior" a este tipo de operações.

Também foram criticados os outros conteúdos, que eram uma apresentação em vídeo do realizador Anthony Russo, uma homenagem ao lendário Stan Lee (em que fala sobre a carreira e conversa com realizadores do Universo Cinematográfico e Chris "Thor" Hemsworth durante a rodagem dos célebres "cameos") e uma antecipação especial de "Homem-Aranha: Longe de Casa".

"Posso garantir com segurança que as imagens de bónus de 'Endgame' foram o conteúdo mais chato. Deu para perceber que a homenagem a Stan Lee foi diretamente transferida de um disco por causa da proporção do ecrã, a cena apagada era... o que era. E a 'cena pós-créditos' foram coisas que todos vimos nos trailers".