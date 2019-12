Após os acontecimentos da saga "Vingadores" em "Guerra do Infinito" e "Endgame", Scarlett Johansson faz as honras de abertura com "Viúva Negra", em que finalmente a sua personagem é a grande protagonista.

Esta segunda-feira foi divulgado o "teaser trailer" do primeiro filme de uma nova fase do Universo Cinematográfio Marvel, descrito como um "thriller" que andará à volta de eventos pós-"Capitão América: Guerra Civil", mas também do seu passado em Budapeste antes de se juntar aos Vingadores.

Com realização da cineasta Cate Shortland, no elenco estão ainda Florence Pugh (como Yelena Belova, que mantém com Natasha uma relação volátil como uma espécie de irmã), David Harbour (Alexei/The Red Guardian), Rachel Weisz (Melina Vostokoff/Iron Maiden) e O.T. Fagbenle (Mason).

Oficialmente apenas existe ainda a data de estreia nos EUA: 1 de maio de 2020.