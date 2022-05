Menos de dois meses após ter sido uma das anfitriãs da cerimónia dos Óscares, Wanda Sykes ainda não ultrapassou a agressão de Will Smith ao comediante Chris Rock.

"Ainda estou traumatizada. Não consigo falar sobre isso. Emociono-me", disse aos espectadores durante um espetáculo em Orlando (Flórida) na semana passada, citada pela revista People.

Mas a comediante ainda desabafou sobre a noite de 27 de março e Will Smith ter continuado na sala do no Dolby Theatre antes de receber o Óscar de Melhor Ator: "Não queria acreditar que ele ainda estava ali sentado, feito um idiota. Não devias estar ali sentado com um advogado ou a polícia, filho da p***?".

Apesar da sua perturbação, Wanda Sykes reconheceu implicitamente que Will Smith tem problemas que podem ter levado à sua 'explosão' em plena cerimónia: "Espero que ele se consiga recompor. Até isso acontecer, ele que se lixe" [a comediante usou um vocabulário muito mais explícito].

Após ter apresentado a cerimónia com Amy Schumer e Regina Hall, Wanda Sykes foi a que reagiu de forma mais dura à bofetada de Will Smith ao seu amigo Chris Rock.

"Senti-me tão mal pelo Chris. E foi repugnante, completamente repugnante. Senti-me fisicamente mal e ainda estou um pouco traumatizada por aquilo", declarou logo nos dias a seguir no talk-show de Ellen DeGeneres, que concordou com a sua convidada.

"E eles terem-no deixando estar naquela sala e apreciar o resto do espetáculo e aceitar o seu prémio foi como, 'Quão nojento é isto?' Isto é a mensagem errada", criticou.

"Ataca-se alguém, a pessoa é escoltada para fora do edifício e pronto. Eles deixaram-no continuar, achei nojento", acrescentou.