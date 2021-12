O muito aguardado novo filme de Steven Spielberg, “West Side Story”, teve a sua antestreia nacional na última terça-feira, 30 de novembro, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. Trata-se da nova versão da peça de teatro original da Broadway de 1957, com música de Leonard Bernstein e letra do recém-falecido Stephen Sondheim, que já fora adaptado ao cinema em 1961 com imenso sucesso, num filme de Robert Wise e Jerome Robbins que conquistou 10 Óscares.

O novo filme, com argumento adaptado de Tony Kushner, conta no elenco com os talentos de Ansel Elgort, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll e Rita Moreno, que conquistara o Óscar de Melhor Atriz Secundária na primeira versão cinematográfica da peça.

“West Side Story” estreia em Portugal a 8 de dezembro.