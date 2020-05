Algumas das novidades da sexta edição do Ymotion - Festival de Cinema Jovem de Famalicão serão apresentadas durante uma conferência online em direto na segunda-feira (11), com Rui Pedro Tendinha, comissário do festival, Tiago R. Santos, presidente do Júri, e Sofia Fernandes, vereadora da Juventude.

No mesmo dia abrem as inscrições de curtas-metragens produzidas por jovens dos 12 aos 35 anos, a nível nacional.

O festival realiza-se de 2 a 7 de novembro e a organização assume uma posição de forte solidariedade com os realizadores portugueses e de resistência perante a pandemia, pretendendo continuar a apoiar os jovens e o cinema numa altura em que o setor, a cultura e a sociedade passam por uma ameaça nunca vista.

A Câmara Municipal de Famalicão também assumiu o compromisso de avançar com o evento mesmo que não seja possível abrir as salas ao público por razões de saúde pública. Encontra-se já garantida a transmissão online da gala final.

Além do “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2500 euros, que será entregue à melhor curta a concurso e que é o maior valor monetário para um jovem cineasta em Portugal, entre as oito distinções do Ymotion passarão a estar os atores. A organização destaca que a nova categoria "é um sinal de crença e incentivo no talento dos jovens portugueses".

Além da competição, o Ymotion vai também promover um ciclo formativo online já entre 12 a 22 de maio, nas páginas de Facebook da Juventude de Famalicão e do Ymotion.