Após conquistar o cobiçado papel da Catwoman no muito aguardado "The Batman", ao lado de Robert Pattinson, Zoë Kravitz vai passar para o cinema mais alternativo.

A atriz foi anunciada como a protagonista do próximo filme de Steven Soderbergh, que será um dos produtores da próxima cerimónia dos Óscares e ganhou a estatueta com "Traffic - Ninguém Sai Ileso".

Entre os seus títulos mais conhecidos estão também "Sexo, Mentiras e Vídeo", "Romance Perigoso", "Erin Brockovich", "Magic Mike" e a saga "Ocean´s Eleven", além de "Contágio" (2011), que ganhou uma nova visibilidade no contexto da COVID-19.

"KIMI" (assim mesmo, em maiúsculas) será a história de uma técnica informática que sofre de Agorafobia que descobre gravações de um crime violento durante um banal controlo de processamento de dados e tenta reportar o que aconteceu às hierarquias superiores da sua empresa. Deparando-se com resistência e burocracia, perceberá que terá de se envolver diretamente no caso e fazer o que mais teme: sair do seu apartamento.

O argumento é de David Koepp, um veterano de Hollywood que tem na carreira títulos como "A Morte Fica-vos Tão Bem", "Parque Jurássico", o primeiro "Missão Impossível" e "Homem-Aranha", "Sala de Pânico" e "Anjos e Demónios", além de "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" e o próximo filme da saga.

"KIMI" será o terceiro filme do acordo de Steven Soderbergh com a plataforma HBO Max, após "Let Them All Talk", com Meryl Streep, e o ainda inédito "No Sudden Move", com um elenco gigantesco que inclui Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Ray Liotta e Kieran Culkin.