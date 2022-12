O impacto das declarações sobre sentir-se "artisticamente estagnada" nas grandes franquias de Hollywood foi tão grande que Zoe Saldana aproveitou para fazer uma clarificação... na passadeira vermelha de "Avatar: O Caminho da Água".

Lançada pelo primeiro "Piratas das Caraíbas" antes de ver a carreira disparar em 2009 com o papel de Uhura em "Star Trek" e depois Neytiri em "Avatar", antes da estreia cinco anos mais tarde no Universo Cinematográfico Marvel como Gamora em "Guardiões da Galáxia", a atriz disse numa entrevista divulgada há duas semanas na Women’s Wear Daily que "sinto que, nos últimos 10 anos da minha vida, estive estagnada. Senti-me estagnada a fazer estas franquias”.

"Estou muito grata pelas oportunidades que proporcionaram, desde colaborar com realizadores incríveis e conhecer membros do elenco que considero amigos e interpretar um papel que os fãs, especialmente as crianças, adoram. Mas também significou que me senti artisticamente estagnada no meu ofício por não ser capaz de expandir, crescer ou desafiar-me a interpretar diferentes tipos de géneros e diferentes papéis”, acrescentava.

A clarificação surgiu na antestreia na segunda-feira à noite da sequela de "Avatar".

"Adoraria esclarecer as coisas. Estou grata e a sentir-me como a rapariga com mais sorte desta cidade por saber que fui convidada para me juntar a filmes com realizadores especiais num elenco especial. E eles ressoaram tanto com as pessoas que temos a oportunida de voltar novamente e voltar outra vez. Na verdade, colhi todos os benefícios disso, ganhei amigos. Ainda tenho mentores a quem ligo e peço conselhos", disse ao Deadline.

"Mas acho que quando comecei a minha família, tornou-se realmente difícil para mim sustentar ambos os mundos e também atender a essa curiosidade de interpretar outras personagens diferentes ou interpretar pessoas da Terra, mas estou feliz no espaço. Sempre estive feliz no espaço. Entendo-me bem com pessoas que também adoram o espaço", explicou num registo bem disposto.

"Avatar: O caminho da Água" chega esta semana aos cinemas portugueses.

