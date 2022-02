Nomeado para sete Óscares, chegou aos cinemas "Belfast", um filme muito pessoal sobre a infância de Kenneth Branagh naquela cidade da Irlanda do Norte no final da década de 1960. Mas existem outros filmes e outras histórias que são representadas apenas com o nome das cidades no título...

Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram