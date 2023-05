A popular e indestrutível saga está de volta aos cinemas mas o novo filme é a anunciada primeira parte antes do fim (que, segundo Vin Diesel, podem ser mais dois filmes e não um). Tudo começou em 2001 com modestas corridas ilegais antes de se chegar às cenas de ação digna do universo dos super-heróis: são já dez filmes e um "spin-off".

