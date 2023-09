Já está nos cinemas "Os Mercen4rios", que traz de volta Jason Statham, uma das grandes estrelas da ação mais pura e dura popularizada no cinema por Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger nos anos 1980. Entre os muitos herdeiros estão atores com carreiras mais 'sérias' que mostraram um grande à vontade no género...

Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram