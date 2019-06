Se Rebel Wilson sabe trabalhar o humor físico e a parvoíce do seu papel, ou não fosse já "expert" nesta tipificação da sua própria personalidade, a vencedora do Óscar Anne Hathaway é um manequim de bonitos vestidos, com um sotaque "posh" inglês irritante e saturante, sem "timing" ou carisma cómico.

Os dois registos nunca encontram o balanço perfeito, nem se encontram entre si, criando a ideia de estarem em filmes diferentes, espalhando-se na falta de química e "swag" que se espera de um filme de crime charmoso.

Também é justo referir que as atrizes pouco conseguiriam fazer com um argumento tão insípido e desinspirado. Perdendo a oportunidade de tornar relevante a inversão do género, "As Vigaristas" vulgariza a promessa de emancipação e empoderamento feminino, confundindo mesmo o seu humor, aplicando-o na vingança, escárnio e desprezo entre as duas personagens femininas.

Desta burla, quem sai vigarizada é a audiência.

"As Vigaristas": nos cinemas a 20 de junho.

Crítica: Daniel Antero

Saiba mais no site Cinemic.

