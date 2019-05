Em "Brightburn", o realizador David Yarovevsky mistura a frieza de "O Génio do Mal" (1976) com as forças adversárias de "Crónica" (2012), e com algum "gore" à mistura, vai-nos fazendo desviar o olhar. Mas não nos vai fazer parar o coração, pois opta pela gratuitidade sanguinária em detrimento da adrenalina e das sensações que nos fariam questionar a origem do mal.

O salto psicológico de Brandon é intempestivo e mais do que um ser conflituoso, com crises graves de identidade, o filho dos Breyer acaba por ser um animal sociopata. A relação com os pais nunca é aprofundada e todos os restantes personagens ao redor são somente alvos da sua sinistra violência.

Assim, em vez de estarmos na ponta dos nossos lugares a torcer os dedos dos pés para dentro, damos por nós recostados para trás, frustrados por ver este conceito a desvanecer-se por falta de atmosfera de horror. Mas com um sorrisinho sádico nos lábios, contentes com a criatividade "slasher" a pingar do grande ecrã.

"Brightburn - O Filho do Mal": nos cinemas a 23 de maio.

Crítica: Daniel Antero

Trailer: