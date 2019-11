Com várias rotinas estabelecidas entre si, que vão desde a identificação de lugares seguros, comportamentos de fuga quando o pai clama “alerta vermelho”, idas à cidade em busca de mantimentos, Pai procura sempre manter Rag crente e vivaça, discutindo lições de vida, partilhando os valores das histórias por eles inventadas, fortalecendo a ligação e as noções de abrigo e de perigo. Porque Rag tem sempre de se passar por Alex, um rapaz de 11 anos.

Casey Affleck escreve, realiza e protagoniza este drama de sobrevivência com sinceridade, emoção e intimismo. A representação do vencedor de um Óscar por "Manchester by the Sea" é o catalisador da nossa aflição para com Rag: quanto mais demonstra o seu amor por ela, mais nós ansiamos.

Já como realizador, colocando a câmara no papel de observador, sem movimentos ou artifícios, entrega-nos uma quietude contemplativa. Por vezes impotente, pois a ameaça paira perto, atrás das árvores, dentro das casas que parecem inabitadas, sob a calma antes da tempestade. Noutras vezes, esperançosa, onde vemos o horizonte apontar o destino e manter a força e o alento presente. Dele, que busca a proteção para a filha enquanto relembra a esposa (Elisabeth Moss) e medita sobre a independência a capacidade de sobrevivência da sua pequena “raposa”.

"A Estrada", "Os Filhos do Homem" ou o mais recente "Leave No Trace" (inédito em Portugal) são filmes que nos vêm à memória, indicando que o que Affleck procura já encontrámos há algum tempo no cinema. Mas a relação pai-filha, a ansiedade e inquietude, respeito, decência e humanidade que aqui transparecem, valem a repetição da viagem, desta “aventura de amor”.

"Luz da Minha Vida": nos cinemas a 7 de novembro.

Crítica: Daniel Antero

