Aos autores foram somente propostos os meios, assim como um espelho reverso, e as ideias são debatidas por vias de um “brainstorming de meia hora” (citando João Moreira): o (não) conflito do filme que estende o sketche aos seus limites estéticos e narrativos é, nada mais nada menos, do que um uso da não-criatividade em prol da criatividade (convém afirmar que, nesse pequeno detalhe, o universo caricaturesco e desleixado de Aleixo assume-se como um “baseado em factos verídicos").

Aqui o espectador prepara-se para ser guiado perante as diversas canonizações e géneros; o manhoso "thriller whodunit" até à "sitcom" de um só cenário, passando pelo terror dignamente série B ao policial "grindhouse" com tiques "à la Peckinpah" embriagado, são amostras da variedade sobre uma não-conscientização audiovisual, e bem sabemos que muitos dos meros mortais possuem essa absorção desfreada e sem reflexão.

A grande questão de “O Filme do Bruno Aleixo” é a limitação do seu nicho e a forma como este é intransmissível para fora de Portugal. Não se pode pedir tudo, mas é verdade que a sátira perde-se na tradução e com isso os seus atores e as respetivas conotações sociais, seja de Adriano Luz a Rogério Samora, ao uso e abuso da imagem de Fernando Alvim até ao "zeitgeist" do cinema português Manuel Mozos (realizador de “Xavier” e “Ramiro”).

Fora isso, este é um dedo médio esticado às fórmulas cometidas e estabelecidas do dito cinema autoral português … sim, porque queira-se, quer não, “O Filme do Bruno Aleixo” é a palavra autoral no poder.

"O Filme do Bruno Aleixo": nos cinemas a 23 de janeiro.

Crítica: Hugo Gomes

Trailer: