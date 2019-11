O reflexo dos neons nas poças de água, uma baforada de fumo que se ergue sobre um candeeiro de rua, diálogos debitados à velocidade de uma "tommy gun" e uma banda sonora jazz "be-bop" a inundar a tela iluminada por altos contrastes. Isto é "noir". Um estilo com marginais e corruptos num beco escuro, detectives lacónicos e "femme fatales".

Surgidas durante a Segunda Guerra Mundial, onde exploraram a inocência perdida e as normas sociais, desmascarando os comportamentos e as figuras de poder, as narrativas "noir" sempre foram pautadas por um herói estoico, de raiva reprimida, melancólico e introspectivo. Um detetive críptico, solitário, que personificou o ser-se "cool", com a sua gabardine molhada e o olhar inquisitivo que substituía a intenção das suas parcas palavras.

Na adaptação como argumentista, realizador e protagonista principal de "Os Órfãos de Brooklyn", Edward Norton pega nas personagens do escritor Jonathan Lethem e transporta-as dos anos 80 para os 50, re-interpretando esta figura icónica que teve origem nos livros "hard-boiled" da década de 20. E vira-a ao contrário, dando-lhe palavras que não quer dizer, intenções que não quer mostrar.