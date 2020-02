Bebés a “fumar” charros e insinuações sexuais até podem ser suficientes para ir mantendo o público sorridente (ou adormecido), não tanto pelas "piadas" em si, mas pelo talento de Haddish e Byrne, que são capazes de energizar as piadas entre as suas personagens antagónicas e introduzir rajadas de improviso, claramente longe das margens deste argumento, que se preocupa mais com as virtudes do humor escatológico.

A puxar para baixo o esforço das duas e a reforçar a descredibilização está o estilo da personagem de Salma Hayek: vilã de serviço, Claire Luna é uma Jessica Rabbit postiça, com maquilhagem em excesso e uma atitude violenta e mesquinha, sem motivações visíveis que o justifiquem. Servem apenas para expor um inesperado o seu humor físico ao serviço de uma caricatura.

Ainda com Jennifer Coolidge (a mãe do Stifler em "American Pie") e Billy Porter (vencedor para Emmy de Melhor Actor pela série "Pose") como funcionários da empresa e catalisadores de diálogos que os argumentistas Sam Pitman e Adam Cole-Kelly certamente não se atreveram a escrever, "Quem é Que Manda Aqui?" é uma tentativa gorada de cinco atores para salvar uma história simplista e sem qualquer subtexto.

E Lisa Kudrow também aparece, vá-se lá saber para quê...

"Quem é Que Manda Aqui?": nos cinemas a 27 de fevereiro.

Crítica: Daniel Antero