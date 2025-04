A comissão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril lança hoje uma campanha para aproximar novas gerações do legado da Revolução dos Cravos, incluindo a criação de uma banda sonora original por jovens com a cantora Carolina Deslandes.

Intitulada “#TensPoder”, a campanha tem como objetivo promover os direitos e deveres consagrados na Constituição da República Portuguesa junto dos mais jovens, recordando-os do “poder que a democracia lhes dá” e de que “todos podem dar o seu contributo para uma democracia mais participada”.

Esta campanha, refere a comissão em comunicado, terá como uma das iniciativas a criação de uma banda sonora original da autoria de nove jovens artistas entre os 12 e os 18 anos em parceria com a Academia de Música Urbana Skoola e a cantora e compositora Carolina Deslandes.

“Durante três dias, os autores participaram numa sessão de contextualização histórica, refletiram e debateram sobre ditadura e liberdade, partindo daí para elaborarem a música e a letra do tema”, detalha em comunicado a organização.

A iniciativa inclui também a publicação, através do ‘site’ oficial das comemorações (50anos25abril.pt), dos testemunhos de oito projetos que, segundo a comissão, “estão a contribuir para melhorar a qualidade da democracia em Portugal”.

Entre estes projetos estão a MyPolis, uma associação que promove a literacia democrática, a Academia de Música Urbana Skoola, que se dedica ao ensino não convencional de música, a Próxima Geração, apresentada como a “primeira academia apartidária com contexto global em Portugal” e o coletivo Warehouse, que desenvolve “projetos de arquitetura participativa de âmbito cultural e social”.

Citada em comunicado, Maria Inácia Rezola, comissária executiva da comissão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, explica que esta campanha foi pensada para que os jovens “recebam o legado do 25 de Abril” e “compreendam que conquistas representou e mantenham presente a importância de defendê-las e continuá-las”.

“Isso significa saberem que têm direitos, mas também deveres. Pretendemos contribuir para que os jovens tomem consciência de que são fundamentais à construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais livre, mais participada e mais democrática”, acrescenta.

Nos dias 7 e 8 de abril, em Proença-a-Nova, terá lugar a iniciativa “Conversas e Oficinas” que resultará na pintura de um mural sobre a campanha, da responsabilidade da associação “A Casa ao Lado” em conjunto com um grupo de cerca de 20 alunos portugueses e cabo-verdianos do ensino secundário.

Em 2025, o programa das comemorações será dedicado aos 50 anos das primeiras eleições livres em Portugal, realizadas a 25 de abril de 1975 para a Assembleia Constituinte, e à evocação de momentos marcantes da Revolução, como o 11 de Março e o 25 de Novembro.

Será igualmente assinalado o cinquentenário das independências das antigas colónias portuguesas em África, num ano que a comissão define como “central da construção da democracia portuguesa”.

As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril decorrem até ao final de 2026, tendo começado em março de 2022. Cada ano, lembra a comissão, é dedicado a um “tema prioritário”, com o objetivo de “reforçar a memória e enfatizar a relevância atual destes acontecimentos na construção e afirmação da democracia”.