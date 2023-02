Gayle, conhecida pelo tema "abcdefu", não vai esquecer esta semana. Depois de em novembro, ter atuado nos MTV Europe Music Awards, em Düsseldorf, a cantora conquistou a sua primeira nomeação aos Grammys - o seu hit está na corrida ao galardão de Canção do Ano.

Na categoria concorrem também os temas "About Damn Time" (Lizzo), "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)", de Taylor Swift, "As It Was" (Harry Styles), "Bad Habit" (Steve Lacy), "Break My Soul" (Beyoncé), "Easy on Me" (Adele), "God Did" (DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend e Fridayy), "The Heart Part 5" (Kendrick Lamar) e "Just Like That" (Bonnie Raitt).

Gayle lançou "abcdefu" em agosto de 2021 e, mês após mês, o tema foi conquistado fãs em todo o mundo. O single foi composto pela artista em parceria com David Pittenger e Sara Davis.

Com o single "abcdefu", a artista de 18 anos chegou ao top dos temas mais ouvidos no TikTok. O sucesso na rede social garantiu que canção conquistasse ainda o primeiro lugar do top Global do Spotify e garantiu a Gayle um contrato com a Atlantic Records (Warner Music Group).

Mas há mais. Em 2023, a jovem natural de Dallas, no Texas, vai abrir alguns dos concertos da "Eras Tour", de Taylor Swift.