Antes de subir a palco para comemorar as quatro décadas de muito sucesso, o vocalista Paulo Miklos conversou com o SAPO Mag. Além de antecipar o concerto que promete duas horas com os grandes temas da banda, também convidou o público para o lançamento da biografia que narra os 40 anos da trajetória de uma das maiores instituições do rock brasileiro.

Escrita pelos jornalistas Luiz André Alzer e Hérica Marmo, "A vida até parece uma festa: A história completa dos Titãs", será lançada no dia 2 de novembro, às 19h00, no Espaço Talante, na Lx Factory. "

Quando tivemos a ideia de escrever, fomos atrás do endereço deles e enviámos uma carta com o projeto da biografia. Para a nossa surpresa, eles toparam de cara! Viajávamos com eles, frequentávamos backstage, gravação de estúdio, etc. Foi um mergulho fundamental no dia a dia da banda", explica Hérica.

Neto de portugueses por parte de mãe, Paulo Miklos fala com muito carinho sobre Portugal, país que ele diz amar e que possui uma ligação muito estreita. “Fui até Viana do Castelo conhecer a terra natal dos meus avós. E lá é lindo demais! Fiquei me perguntando 'por que eles saíram daqui?'. É uma alegria muito grande poder ir até Portugal, mas eu tenho muito para conhecer”, comentou durante a entrevista.

O vocalista também falou sobre a sua carreira iniciada no fim da ditadura militar no Brasil e da proximidade com artistas portugueses, como o ator Antonio Capelo e a banda Xutos & Pontapés. “É uma banda irmã, né? Nós temos uma história paralela muito interessante, somos muito fãs!”, revelou.

Veja a entrevista: