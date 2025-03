Depois do single "112", os Manta estão de volta com "Não Dou". A nova canção do projeto de ZIM e Vitor Lusquiños já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com um videoclipe - ver aqui.

"Autores de todos os seus versos e melodias, iniciaram este caminho com um single impactante que aborda a saúde mental, sem tabus, e prometem continuar a trazer temas importantes nos seus próximos lançamentos", destaca o comunicado.

Segundo a banda, o tema "resulta de uma metáfora onde 'a ressaca de uma noite representa a ressaca de uma vida, que nos deu mais dor do que aquela que suportamos, até ser preciso uma espécie de analgésicos para nos fazer seguir'". "O facto de precisarmos de algo para fugir da consequência que os estados menos bons nos provocam. Tudo isto acaba por ter relação com o que relatamos no single anterior, como se de um pedido de socorro se tratasse e apenas conseguíssemos adormecer a dor por alguns momentos. Continua a ser urgente este assunto ser urgente!", acrescentam.

"É sobre esta dicotomia que falamos: a dor está paga, está vivida, mas em simultâneo continua a doer. No final de contas, nunca cura, só adormece", destaca a dupla.