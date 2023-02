Mais de cinco anos depois, Rihanna voltou aos palcos e trouxe consigo todos os sucessos. A cantora de Barbados atuou na madrugada deste domingo para segunda-feira, de 12 para 13 de fevereiro, no intervalo do Super Bowl.

A final da Liga Nacional de Futebol Americano aconteceu no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, nos Estados Unidos, e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em todo o mundo.

Além das canções e coreografias, a barriga de Rihanna deu que falar nas redes sociais, alimentando especulações de uma possível gravidez. No final do espetáculo, os representantes da artista confirmaram ao Hollywood Reporter que a cantora está grávida.

Veja no vídeo a atuação:

SETLIST:

Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

Only Girl (In The World)

We Found Love

Rude Boy

Work

Wild Thoughts

Pour It Up

All Of The Lights

Run This Town

Umbrella

Diamonds