Os U2 inauguraram na passada sexta-feira, dia 29 de setembro, a The Sphere, sala de espetáculos de alta tecnologia, em forma de globo, em Las Vegas.

A lendária banda de rock, vencedora de 22 Grammys, atuou durante duas horas no interior da enorme sala esférica de última geração com áudio cristalino. A noite foi marcada por atrativos visuais, entre os quais imagens de caleidoscópio, uma bandeira a arder e a linha do horizonte de Las Vegas, levando os mais de 18 mil espectadores na épica viagem musical dos U2.

"Que almofada tão elegante", disse Bono, que estava acompanhado no palco pelos guitarristas The Edge e Adam Clayton e pelo baterista Bram van den Berg. Depois, olhou para o ecrã LED de alta resolução que projetava uma versão maior de si próprio, juntamente com algumas mãos a rezar e sinos.

Os U2 marcaram presença na Esfera de 2,3 mil milhões de dólares, que tem 111 metros de altura e 157 metros de largura. Com efeitos visuais soberbos, a residência de 25 espetáculos da banda abriu com uma explosão, apresentando uma série de êxitos, incluindo "Mysterious Ways", "Zoo Station", "All I Want is You", "Desire" e o novo single "Atomic City".

Nas redes sociais, os vídeos do concerto surpreenderam os fãs e tornaram-se virais.

Veja os vídeos: