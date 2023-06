Ao Daily Mail, um familiar de Madonna confessou que estavam "preparados para o pior". "Nos últimos dias, ninguém sabia a direção que isto iria tomar e a a família estava a preparar-se para o pior", adiantou a fonte ao jornal britânico.

O familiar da cantora norte-americana explicou que a incerteza levou a que "tudo fosse mantido em segredo desde sábado". "Acreditámos que a poderíamos perder", revelou.

O membro da família sublinhou ainda que o colapso "foi um alerta para Madonna", que nos últimos meses se dedicou aos ensaios para a digressão.

A Cantora norte-americana Madonna suspendeu a digressão “Celebration”, que tem datas marcadas para Lisboa em novembro, devido a um problema de saúde grave, anunciou o agente esta quarta-feira.

De acordo com o ‘manager’ Guy Oseary, num comunicado publicado no Instagram e citado pelas agências internacionais, “no sábado, Madonna desenvolveu uma infeção bacteriana séria que levou a um internamento de vários dias numa Unidade de Cuidados Intensivos”.

“A sua saúde está a melhorar, mas ainda está sob cuidado médico. É esperada uma recuperação plena. Neste momento, vamos ter de pausar todos os compromissos, o que inclui a digressão. Partilharemos mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data para o arranque da digressão e para concertos reagendados”, pode ler-se no texto.

A digressão de celebração dos 40 anos de carreira da artista tinha começo marcado para 15 de julho em Vancouver, no Canadá, com dezenas de datas na América do Norte até 08 de outubro, antes de atravessar o Atlântico para os concertos do lado europeu, que se iniciariam em Londres, no dia 14 de outubro.

Para 06 e 07 de novembro, estão marcados dois concertos na Altice Arena, em Lisboa.

O espetáculo que Madonna apresenta na “The Celebration Tour” terá como mote “o catálogo inigualável de êxitos dos últimos 40 anos” da cantora, “a artista feminina a solo que mais ‘singles’ e álbuns vendeu em toda a história da música”.

“‘The Celebration Tour’ vai revisitar todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque – onde começou a sua carreira musical”, lê-se no comunicado.

Madonna atuou pela última vez em Lisboa em janeiro de 2020, no âmbito da digressão europeia “Madame X”, que decorreu em salas mais pequenas e intimistas.

A digressão “Madame X”, e o álbum que lhe serviu de mote, homónimo, foram assumidamente influenciados, criativamente, pela vivência de Madonna em Lisboa nos anos anteriores, onde contactou com a cultura lusófona e latina.

A primeira vez que Madonna atuou em Portugal foi em 2004, quando fechou em Lisboa a "Re-Invention Tour".

No ano seguinte atuou em Lisboa na cerimónia dos prémios europeus de música da MTV, tendo regressado à capital portuguesa em 2008. Em 2012 atuou no Estádio Cidade de Coimbra.