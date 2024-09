A residência artística de Adele em Munique chegou ao fim este sábado, dia 31 de agosto. A cantora britânica esteve na cidade alemã durante todo o mês, onde deu 10 concertos - leia aqui a reportagem do SAPO Mag.

Esta terça-feira, dia 3 de setembro, a artista partilhou uma longa mensagem para os fãs nas redes sociais e um vídeo de resumo dos concertos.

"Munique, vocês foram incríveis. Que experiência fenomenal", começou por escrever a artista na sua conta no Instagram, acrescentando que ficou emocionada com todas as "demonstrações de amor" de todos os que assistiram aos concertos. "Foi a melhor sensação de todas", frisou.

No texto, Adele confessa que "nunca viu nada parecido com estes concertos": "Foi realmente espetacular e estou mais do que honrada por ter sido convidada para os fazer. Espero que todos os que vieram se tenham divertido muito no 'Adele World'. Diverti-me muito ao adicionar todos os toques pessoas".

"Estou extremamente orgulhosa de toda a minha equipa e companheiros de equipa", acrescentou. "Não há sensação melhor do que estar na frente de pessoas que nunca conheceste, que cantam um monte de canções que mudaram a tua vida e que, de alguma forma, também mudaram a vida dos outros. É realmente notável e uma história extraordinária de se poder contar. Estou a chorar ao ver este lindo vídeo. Danke München [Obrigado, Munique]", rematou Adele.

Segundo a Live Nation, para os espetáculos da artista na cidade alemã foram vendidos mais de 730 mil bilhetes, estabelecendo um novo recorde de audiência para uma residência fora de Las Vegas.

Com capacidade para cerca de 74 mil pessoas, a arena pop-up instalada em Messe Riem entrou para a lista de recordes, sendo a maior arena temporária já construída. O ecrã com mais de 200 metros também entrou para o Guinness World Record, como a "maior tela led ao ar livre".

Já o "Adele World", o espaço dedicado à cantora, recebeu mais de 500 mil fãs durante 10 dias.

Os 10 concertos de Adele em Munique atraíram fãs de todo o mundo e impulsionaram a economia de Munique em cerca de 540 milhões de euros.