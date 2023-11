Mais um dia, mais um recorde da "loirinha" mais famosa do mundo.

"1989 (Taylor’s Version)", de Taylor Swift, chegou há uma semana e, apesar das altas expectativas, os números têm surpreendido a indústria da música. De acordo com o relatório da Luminate, citado pela revista Billboard, a nova regravação da cantora norte-americana vendeu mais de 1,1, milhões de cópias nos Estados Unidos nos primeiros seis dias (entre 27 de outubro e 1 de novembro).

Do total, as vendas de vinil representam 589 mil, sendo a melhor semana de vendas de um álbum em vinil desde 1991, ano em que a empresa iniciou as contagens. Mais uma vez, artista bateu o seu próprio recorde - na semana de lançamento, foram vendidas 575 mil cópias do vinil de "Midnights".

"1989 (Taylor’s Version)" é o quarto lançamento de Taylor Swift de uma série de álbuns regravados, projeto que começou em 2021 com "Fearless (Taylor’s Version)" e "Red (Taylor’s Version)", aos quais se sucedeu, este ano, "Speak Now (Taylor’s Version)", que se estreou em julho no top 20 de vendas português.

A regravação do célebre disco editado originalmente em 2014 inclui alguns dos maiores sucessos da artista norte-americana, como “Shake It Off”, “Blank Space”, “Wildest Dreams” e “Bad Blood”. Há nove anos, o álbum da norte-americana estreou-se no terceiro lugar top nacional de venda e, em 2016, foi premiado com o Grammy de Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal.

Além de novas versões das 16 canções que faziam parte do alinhamento original, "1989 (Taylor’s Version)" inclui ainda cinco canções inéditas "From the Vault". Os novos temas - “Slut!”, “Say Don’t Go”, “Now That We Don’t Talk”, “Suburban Legends” e “Is It Over Now?” - eram os mais aguardados pelos fãs da artista que se estreia em Portugal em 2024.

Da nova versão, já eram conhecidas as canções “Wildest Dreams (Taylor’s Version)” e “This Love (Taylor’s Version)”.